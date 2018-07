Man gewond na schietincident in Zandvoort

Het voertuig werd later onbeheerd aangetroffen in Aerdenhout. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de verdachte niet meer aangetroffen. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie over het incident op de Oranjestraat kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man aan zijn verwondingen geholpen.



2018136902