Getuigen gezocht van diefstal uit taxi

De taxichauffeur stapte uit zijn auto omdat hij een persoon zag staan waarvan hij dacht dat het zijn klant was. Op dat moment kwam er een andere man aanlopen, die aan de bestuurderskant de auto in sprong. De taxichauffeur sprong gelijk aan de passagierskant de auto in, maar kon helaas niet voorkomen dat de verdachte er met zijn portemonnee vandoor ging. De verdachte vluchtte weg in de richting van de Vechtstraat.