Politie onderzoekt schietincidenten Vlaardingen en Schiedam

De bewoner van een huis aan de Francijntje de Kadtlaan in Vlaardingen was vanochtend rond zes uur in een klap wakker, toen hij ontdekte dat er op een ruit aan de voorkant van zijn woning was geschoten. De kogel lag in de woonkamer. Hij begreep meteen waarom zijn hond afgelopen nacht aansloeg. Dat was tussen 01.00 en 02.00 uur.