Dode man aangetroffen op galerij flat Middelburg

Middelburg - De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 36-jarige man uit de gemeente Goes. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 03.15 uur zwaargewond aangetroffen door agenten. De man lag op de galerij van een flat aan de Driewegenhof in Middelburg.