Jongens geslagen door Fransman

Mocht u getuige zijn geweest van dit feit, of u weet wie de man is en waar hij verblijft, dan wil de politie graag met u in contact komen. Dat kan via het rechtstreekse telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij contact graag het zaaknummer 2018-165477.