Verdachte van gewelddadige overval aangehouden

Op het moment van de overval was er een medewerkster aan het werk in het bedrijf. Zij werd opgeschrikt toen de overvaller rond 20.00 uur de zaak binnenkwam en met behulp van een soort kapmes een klein geldbedrag stal. Door de politie is een buurtonderzoek gedaan.

In december werden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant een reconstructie en een compositietekening van de overvaller getoond. Helaas kwamen er toen geen tips op binnen die het rechercheteam kon helpen om de zaak op te lossen.

De verdachte die nu is aangehouden is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is hij in verzekering gesteld. De jongeman zal verder gehoord worden over de zaak waarvan hij verdacht wordt.