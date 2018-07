Geld, drugs en vuurwapen gevonden bij actie tegen witwassen

Eerder deze maand gingen financieel experts van de politie op onderzoek uit na signalen dat een 59-jarige man uit Helmond zich bezig zou houden met het witwassen van crimineel geld. Het onderzoek leidde dinsdagmiddag tot een doorzoeking van de woning van de verdachte. In de woning vonden agenten een contant geldbedrag tienduizenden euro’s en een vuurwapen. De bankbiljetten en het wapen werden net als twee luxe auto’s in beslaggenomen.



Huurauto

Een stukje verderop stond een huurauto waarin een flinke hoeveelheid hennep lag. Omdat het vermoeden bestond dat een familielid van de verdachte hiermee te maken had werd ook hij aangehouden. In de woning van deze 38-jarige Helmonder werd bij een doorzoeking vooral administratie meegenomen, waarmee financieel rechercheurs verder aan de slag gaan. De vermoedelijke huurder van de auto bleek een 60-jarige uit Helmond te zijn. Hij werd even later ook opgepakt in verband met de hennep die in de auto lag.



Afpakken

Misdaad mag niet lonen. Daar zet de politie zich, samen met een groot aantal andere overheidsdiensten, stevig voor in. Jaarlijks worden er honderden miljoenen afgepakt van criminelen. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Douane, Dienst Domeinen, het Centraal Justitieel Incassobureau en andere partners binnen het programma Afpakken.



Verder onderzoek

De herkomst van het gevonden geld in Helmond wordt onderzocht en de aangehouden mannen worden verhoord. Ze zitten vast voor verder onderzoek.