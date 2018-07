Verborgen cocaïne in auto aangetroffen

Door een vernuftig systeem in te bouwen in de personenauto werden de verdovende middelen verstopt in een aparte ruimte onder de autostoelen. Door een aantal handelingen kan de verborgen ruimte hydraulisch worden geopend, zo werd door experts van de Douane Amsterdam en de politie ontdekt tijdens onderzoek. Steeds vaker proberen criminelen op dergelijke innovatieve manieren hun activiteiten voort te zetten en op die manier bijvoorbeeld drugs, geld of wapens te verbergen zodat ze niet direct worden aangetroffen bij een controle. De politie is bekend met deze werkwijze en voert daarom regelmatig technisch onderzoek uit om verborgen ruimtes in personenauto’s en vrachtwagens boven water te halen.

Informatie is het kapitaal van de politie. Daarom wil de politie graag met u in gesprek, zeker als het zware criminaliteit betreft. U terecht bij het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Ook kunt u informatie delen via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800–7000.