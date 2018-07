Verdachte grootscheepse uitvoer gestolen auto’s aangehouden

Onder de naam 26Worland startte de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder het gezag van het Landelijk Parket in Zwolle in juli 2017 een onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte bij de uitvoer van gestolen of verduisterde auto’s in zeecontainers naar Ghana en Togo in Afrika. Aanleiding was het aantreffen van enkele gestolen auto’s waarbij de verdachte in beeld kwam. Het betrof hier onder andere een Range Rover, al in een zeecontainer geparkeerd, en een BMW die beiden in Frankrijk waren gestolen maar die in Nederland werden getraceerd. De auto’s zouden in opdracht van het bedrijf van de verdachte naar Afrika worden verscheept. De man uit Laren verklaarde niet op de hoogte zijn van de herkomst van de auto’s. Hij zou slechts op verzoek de export organiseren.