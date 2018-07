Tweede verdachte aangehouden voor straatroof Almelo

Het slachtoffer had via een datingsite een afspraak gemaakt met een vrouw die hij op de Willem de Clerqstraat zou ontmoeten. Toen hij op de afgesproken plaats aankwam trof hij geen vrouw aan, maar stonden er twee mannen hem op te wachten. Onder dreiging van geweld werd hij bestolen van diverse eigendommen. Het onderzoek dat door de recherche gestart werd leidde eerder tot de aanhouding van een 18-jarige Almeloër. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

2018178765^JR