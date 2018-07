Verdachte rijdt in op agenten

Op het moment van de achtervolging rijdt de verdachte in een Zwarte Mercedes met het kenteken: RS-206-?. Het is onbekend of de man nog steeds in de auto rijdt. Mogelijk heeft hij de auto verlaten en is op een andere manier verder gegaan. Heeft u deze auto zien rijden? Weet u waar deze auto op dit moment staat of heeft u de verdachte de auto zien verlaten? Benader dan niet zelf de verdachte of de auto, maar bel 112.