Politie houdt verdachten met nepwapen aan

Bij zo’n aanhouding maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV). Daarbij is de kans zeer reëel dat indien een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, hij te maken kan krijgen met een agent die zijn vuurwapen gebruikt. De gevolgen kunnen dan zeer ingrijpend zijn. Ook dit jaar namen agenten in onze eenheid meerdere (nep)wapens in beslag. Vorige maand gebeurde het nog in Leidschendam. Hier is toen aandacht aan besteed in Team West. Agent Gert vertelt over een soortgelijk incident. ‘We krijgen vaker meldingen dat iemand met een vuurwapen is gezien. Omdat je van tevoren nooit weet of zo’n ding echt of nep is, bouwt de spanning zich altijd op.’ Kijk het item van Team West terug op.