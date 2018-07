Twee mannen aangehouden voor steekincident Weimarstraat

Agenten kregen op vrijdagochtend 29 juni rond 10.00 uur de melding van een steekincident in de Weimarstraat. Een ruzie tussen twee mannen en het slachtoffer eindigde in het steekincident, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis moest voor behandeling van zijn verwondingen. Na onderzoek door de recherche hield de politie de twee 20-jarigen aan. Beiden worden vervolgd voor openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en zitten momenteel in bewaring. Zij zijn op 18 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris.