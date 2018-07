Man in gestolen auto rijdt met hoge snelheid door Breda

Agenten zagen de auto op donderdag 19 juli rond 2.40 uur op de Chaamsebaan in Ulvenhout rijden. Vanwege de hoge snelheid van het voertuig besloten ze er, in hun onopvallende auto, achteraan te rijden. Op de A58 richting Breda liep de snelheid van de auto op naar ruim 200 kilometer per uur. Op de afrit Breda-Rijbergen besloten de dienders de bestuurder een stopteken te geven. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Er ontstond een achtervolging met hoge snelheid over de Graaf Engelbertlaan, Mastbosstraat en andere straten in de buurt. Uiteindelijk eindigde deze aan de Vloed. De straat liep dood en de verdachte ‘parkeerde’ de auto in de bosjes. De man zette het op een lopen. Hij probeerde zich verderop nog in een bosschage te verstoppen, maar dankzij een alerte getuige kon de man worden aangehouden.