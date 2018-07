Man wordt aangehouden voor belediging en vernielt politiebus

De politie had rond 21.24 uur een melding gehad dat bij een flat aan de Paterserf was geprobeerd een deur in te trappen door een of meer personen. Bij de flat aangekomen troffen de dienders niemand aan. Van een van de mogelijke verdachten was wel een signalement bekend. Daarop gingen de agenten op zoek naar deze man. Hij bleek bij een bushalte aan de Burgemeester Holtroplaan te staan.