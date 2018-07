Ernstige aanrijding vermoedelijk te wijten aan oververmoeidheid bestuurder busje

De politie is na het ongeluk een uitvoerig onderzoek gestart. Zo is een uitgebreid sporenonderzoek ingesteld en zijn de voertuigen technisch onderzocht. De vrachtautochauffeur en alle inzittenden van het busje, met uitzondering van twee ernstig gewonden, zijn uitgebreid gehoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bestuurder (40), vanuit zijn Poolse woonplaats bij de Oekraïense grens, de dag ervoor met het busje, rond 6.00 uur is vertrokken. De afstand naar Woensdrecht is bijna 1.600 kilometer en de reistijd is zonder pauzes minimaal zestien uur. Omdat de chauffeur in Polen meerdere mensen op verschillende plaatsen heeft opgehaald, is het aannemelijk dat de afstand en de reistijd nog langer is. Hij reed vervolgens naar de omgeving van Berlijn waar de passagiers uitstapten. De chauffeur reed hierna met acht andere Poolse mensen, die door een uitzendbureau waren gerekruteerd, naar Nederland met eindbestemming Den Haag.