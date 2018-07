Verdachte van woninginbraak aangehouden

De recherche stelde een onderzoek in. Door medewerkers van het team Forensische Opsporing (technische recherche) werden sporen afgenomen en de tactische recherche nam onder andere getuigenverklaringen op. Na verloop van tijd kwam er een verdachte bij deze woninginbraak in beeld. Dat betrof een 27-jarige Vlissinger. Hij is woensdagochtend vroeg aangehouden in een woning aan de Leeghwaterstraat in Vlissingen. Bij een doorzoeking in de woning zijn verschillende goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord.