De politie wil graag beeldmateriaal krijgen van de ernstige aanvaring in Scheveningen

Hoe het noodlottige incident op 28 juni omstreeks 18.15 uur in de haven van Scheveningen kon gebeuren en wat de rol van de beide schippers is geweest, wordt op dit moment onderzocht door de politie.

In het politieonderzoek zijn al tientallen getuigen gehoord maar de politie zou ook nog graag beeldmateriaal krijgen van vlak voor en van de aanvaring zelf en roept getuigen op die eventuele beelden hebben gemaakt contact op te nemen met de politie via 0900-8844, Landelijke Eenheid.

Het dodelijke slachtoffer was een 56-jarige man uit de gemeente Noordenveld. Van de overige drie slachtoffers ligt 1 persoon nog gewond in het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek.