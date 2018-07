Korpsleiding nodigt bonden uit om verder te praten over toekomst organisatie

De korpsleiding realiseert zich dat onder andere het huidige voorstel over het afschaffen van de mogelijkheid om diensten van vier keer negen uur te kunnen werken tot verzet leidt. Ze stelt nu voor om met de bonden in gesprek te gaan over aangepaste en aanvullende maatregelen die bijdragen aan oplossingen om met het huidige personeel de roosters beter gevuld te krijgen. Klik hier voor de volledige reactie van de minister en de korpsleiding op het ultimatum van de vakorgnisaties. En hier voor de brief van de korpschef aan de vakorganisaties waarin hij de bonden uitnodigt om over de toekomst van de organisatie te praten.