Verdachten van straatroof opgepakt

Dat gebeurde op dinsdagmiddag even na vijf uur aan de Huissensestraat in Arnhem. Twee daders zouden de jongen vastgepakt en geslagen hebben. Het slachtoffer deed aangifte, waarna de politie meteen een onderzoek startte. Dankzij beelden van getuigen kon de politie snel achterhalen wie de verdachten waren. Eén van de verdachten werd dezelfde middag nog aangehouden, de andere is vanochtend vroeg opgepakt.

De verdachten zijn twee jongens van 17 en 19 jaar uit Arnhem. De politie onderzoekt nu hun rol bij de beroving.

2018282058 (^sk)