Politie rondt onderzoek af: 40 woninginbraken en 16 auto-inbraken

Nijmegen - De politie heeft onlangs het onderzoek afgerond naar een aantal woninginbraken en autokraken in en om Nijmegen en in Brabant. Deze inbraken werden gepleegd in 2016 en 2017. Daarvoor werden uiteindelijk vijf verdachten aangehouden in de leeftijd van 25 t/m 47 jaar allemaal afkomstig uit Nijmegen.