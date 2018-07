Betrapt! kind niet in de cel maar wat dan wel?

José Rooijers is portefeuillehouder jeugd voor de politie in Oost-Nederland: "Daar waar mogelijk gaan we als politie de jeugdige overdragen aan de ouders en/of verzorgers en we voeren met de jeugdige binnen zeven dagen een reprimandegesprek. Deze pilot kan gezien worden als een vervolgstap van de pilot 'Niet in verzekering tenzij' waarbij er gestreefd wordt om jeugdigen zo min mogelijk in verzekering te plaatsen. De werkwijze 'Niet in verzekering tenzij' staat nu op de nominatie landelijk te worden ingevoerd. Een kind in Nederland mag opgroeien en een foutje maken. Insluiting in een arrestantencomplex met alle handelingen die daarbij horen, is dan vaak een stap te ver bij een licht vergrijp en iemand die voor de eerste keer met ons in aanraking komt. Tegelijkertijd moet aan de jeugdige wel duidelijk worden gemaakt dat hij of zij een grens heeft overschreden. Daarvoor zetten we in deze pilot nu het reprimandegesprek in waar dat kan".