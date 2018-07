Getuigen gezocht van overval horecazaak

De eerste verdachte,heeft een donkere huidskleur en is tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en heeft een slank postuur. Hij heeft donkere ogen en rond zijn ogen was zwarte schmink aangebracht. Hij droeg een zwarte joggingbroek en een zwart vest met een capuchon die hij over zijn hoofd had. Hij had twee verschillende handschoenen aan: een zwarte en een soort tuinhandshoen. Verder sprak hij Nederlands zonder opvallend accent.

De tweede verdachte is ook een man met een donkere huidskleur van tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en heeft een slank postuur. Ook hij heeft donkere ogen en had zwarte schmink rond zijn ogen. Hij droeg een zwarte joggingbroek, een zwart vest met een capuchon die hij over zijn hoofd had en een donkere jas. Hij droeg aan beide handen tuinhandschoenen die wit/beige van kleur waren.