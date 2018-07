Getuigen gezocht van schietincident Almere

De politie weet niet wie betrokken zijn bij het schietincident en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie die kan helpen bij het onderzoek? Meld dit dan bij de recherche in Almere via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.