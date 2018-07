Automobilisten A20 zetten levens hulpverleners op het spel

A20 Rotterdam - Tijdens het afhandelen van een aanrijding werd door een groep automobilisten het rode kruis genegeerd. Hiermee hebben zij het leven van meerdere hulpverleners op het spel gezet. In totaal werden 19 automobilisten in drie kwartier op de bon geslingerd. Binnenkort krijgen zij via het Centraal Justitieel Incasso Bureau de boete van € 230,- in hun brievenbus.