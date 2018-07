Verdachte voor zware mishandeling Hoek van Holland aangehouden

Rond negen uur ’s avonds werd de meldkamer gebeld dat een man was mishandeld nabij een strandtent in/op Hoek van Holland. Hij lag met een bebloed hoofd op de grond. Agenten werden aangesproken door een getuige die een foto had gemaakt van de verdachte. Die foto werd direct verspreid onder collega-agenten. Ook de wijkagent die in zijn vrije tijd op het strand aanwezig was, zag deze foto. Toen hij even later op weg naar huis ging, zag hij op de Haakweg in Hoek van Holland opeens de verdachte fietsen. Hij alarmeerde zijn collega’s en volgde de man zodat hij zijn locatie kon blijven doorgeven aan de toesnellende collega’s. Die hielden de 38-jarige man op de Haakweg aan.



Het slachtoffer, een 45-jarige man uit Naaldwijk, is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels aanspreekbaar.