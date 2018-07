Man gewond bij schietincident

De politie is een onderzoek gestart. Bij het schietincident waren meerdere mensen betrokken. Ongeveer vier mannen zijn richting het centrum van de stad weggerend. De politie heeft tevergeefs naar hen gezocht. Verder is van diverse mensen een verklaring opgenomen. In de omgeving van het incident is door de forensische opsporing een sporenonderzoek ingesteld. Omdat er een kogel werd gevonden, is nog met een speciale politiehond gezocht. De politie heeft een auto in beslag genomen, deze is door een bergingsbedrijf weggetakeld.