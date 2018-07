Scooterrijder gewond

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.10 uur op de Baaiweg. De scooterbestuurder reed richting de Schelpweg en is vermoedelijk in een bocht tegen een tegemoetkomende bestelbus gereden. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. De bestuurder (35) van de bestelbus raakte niet gewond. Verkeersongevallenanalisten hebben onderzoek gedaan naar de toedracht.