Politie doorzoekt bedrijf vogelfokker in Brabant

De handel in beschermde inheemse vogels is aan regels gebonden om het roven van beschermde dieren uit de natuur en verspreiding van dierziekten tegen te gaan. Alleen vogels die zijn geboren in gevangenschap krijgen een pootring. Vogels zonder pootring mogen alleen na een medische keuring aan handelaren in het buitenland verkocht worden om verspreiding van dierziekten te voorkomen. Alleen particulieren of bedrijven met een speciale ontheffing mogen ongeringde vogels houden of verhandelen.



De verdachte is een professionele vogelfokker met een ontheffing. De verdenking is dat de verdachte in strijd met de regels tientallen ongeringde vogels heeft doorverkocht aan afnemers zonder ontheffing. Het vermoeden is dat de dieren door de afnemers zijn gebruikt voor de jacht. De vogelhandelaar wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Hij heeft vermoedelijk de illegale verkopen verhuld door een valse administratie bij te houden.

Bij de doorzoeking werden administratie, gegevensdragers en diverse dierengeneesmiddelen in beslag genomen voor nader onderzoek. Er werd niemand aangehouden.