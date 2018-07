Bureau GLD: Getuigen gezocht mishandeling Tiel

Op vrijdagmiddag 29 juni rond 16.00 uur werd een 48-jarige inwoner van Amsterdam door twee onbekende mannen geslagen op het parkeerterrein van een supermarkt aan het Molenstraatje. Het slachtoffer kwam hierdoor ten val en liep daarbij ernstig hoofdletsel op. De twee verdachten renden hierna weg in de richting van de Stationsstraat. De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. In de uitzending meerdere vragen en signalementen van de twee verdachten.

2018287614

Huissen, bejaarde vrouw tijdens pinnen bestolen door onbekend tweetal

Op zondagmiddag 5 november 2017 rond 17:00 uur werd er een bejaarde dame bestolen bij een pinautomaat aan de Van Voorststraat. Op camerabeelden van de pinautomaat is te zien dat twee onbekende jongemannen haar van achteren benaderen tijdens het pinnen en er met haar geld vandoor gaan. De twee zijn duidelijk op beelden vastgelegd. Wie kent of herkent hen?

2017512985

Apeldoorn, pinnen met gestolen pinpas

Tussen dinsdag 6 en donderdag 8 maart werd de bankpas van een 16-jarige inwoner van Apeldoorn gestolen. Met de pas werd op donderdagmiddag gepind door een onbekende jongeman. Dit gebeurde o.a. bij een pinautomaat aan de Hofstraat. Hierbij is de onbekende pinner vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent deze onbekende pinner?

2018105480

Brummen, onbekend duo probeert tweemaal in te breken

Op maandagochtend 12 maart rond 04.00 uur proberen twee gemaskerde personen in te breken bij een bedrijf aan de Rhienderstein. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien dat een auto aan komt rijden en de twee proberen het bedrijf binnen te komen. Omdat het alarm afgaat, blijft het bij een poging. In dezelfde nacht probeert hetzelfde duo ook in te breken bij de kantine van een sportvereniging aan de L.R. Beijnenlaan. Ook hier ontstaat schade maar blijft het bij een poging. Wie herkent dit onbekende duo eventueel in combinatie met de auto?2018107426/2018107955

Nijmegen, diefstal uit studentenwoning

Op zondagmiddag 29 april wordt uit een studentenwoning aan de Dennenstraat een rugzak met een laptop gestolen. Op bewakingsbeelden is een onbekende man te zien die het huis doorzoekt. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018185293



Uitzending Bureau GLD

_____________________________

De politie kan uw hulp goed gebruiken. Kijkt u mee met de uitzending van Bureau GLD op woensdag 4 juli 2018 om 17.20 uur direct na het nieuws (en elk uur herhaling). Van bovenstaande zaken publiceren we die dag rond 18:00 uur ook de bijbehorende (camera)beelden op politie.nl: Gezocht & Vermist/ Bureau GLD.