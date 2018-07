Hennepkwekerij opgerold

Op zondagmiddag rond 18.00 uur ging de politie de woning binnen na een tip. Bij binnenkomst roken de agenten een sterke hennepgeur. In de woning werden een kwekerij en twee zakken met verse henneptoppen aangetroffen. Verder bleek sprake van diefstal van stroom. De hennep is in beslag genomen en vernietigd. Er waren vier personen in de woning aanwezig. Deze personen zijn aangehouden en ingesloten voor onderzoek.

2018124105