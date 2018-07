Fietsster aangereden, getuigen gezocht

Politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse. De vrouw is met een ambulance naar het UMC St. Radboud overgebracht. De automobilist, afkomstig uit de gemeente Berg en Dal, is over de toedracht gehoord. Ook specialisten van Verkeersongevallenanalyse (VOA) kwamen naar de ongevalslocatie. De politie vraagt getuigen van de aanrijding om zich te melden via 0900-8844.

