Dodelijk verkeersongeval

Omstreeks 19.55 uur reed een 55-jarige Amsterdammer in een personenauto over de Provincialeweg. Hij kwam vanuit de richting Den Uylweg en ging in de richting van het centrum. Op de kruisende weg, de Havenweg, kwam het slachtoffer aangereden op een fiets. Hij kwam vermoedelijk vanuit de richting Oud Zaenden. Op de kruising vond een aanrijding plaats tussen beide voertuigen. De fietser raakte ernstig gewond. Ondank reanimatie overleed hij ter plaatse. De bestuurder van de auto kreeg glassplinters in zijn gezicht. Hij kon ter plaatse worden behandeld.