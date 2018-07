Geen helm, wel een taser

Omstreeks 21.10 uur zag de politie een bromfiets rijden op de Dreef in Haarlem. Op de brommer zaten twee personen. De passagier droeg geen helm, zodat zij aan de kant werden gezet. Bij controle bleek de passagier geen legitimatie bij zich te hebben.

Toen de politie hem fouilleerde om te kijken of hij toch een legitimatie bij zich had, vonden de agenten een stroomstootwapen (taser) in zijn jaszak.

De jongen werd aangehouden. De taser is in beslag genomen.

2018138705