Straatroof Engelandlaan

Omstreeks 00.00 uur zaten de twee jongens op een bankje bij de hangplek op de hoek van de Engelandlaan en de Belgiëlaan. Tussen hen in stond een luidsprekertje waaruit muziek kwam.

Even later kwam er een scooter aanrijden vanuit de richting van het Spaarne. Op de scooter zaten twee jongens. De scooter stopte en de opzittende maakten een praatje met de slachtoffers. Vervolgens werd de luidspreker weggepakt en moest een van de slachtoffers zijn horloge afgeven. Om hun eis kracht bij te zetten werd er gedreigd met een taser (stroomstootwapen). Na de straatroof gingen de daders er vandoor. Er raakte niemand gewond.

De bestuurder van de scooter van een slanke jongen met een licht getint uiterlijk. Hij was 14 tot 16 jaar oud en 1.70 tot 1.75 meter lang. Hij had kort zwart kroeshaar. Hij droeg een rood vest. De passagier was een blanke jongen met een fors postuur. Hij was 15 tot 17 jaar oud en had halflang bruin haar. Hij droeg een zwart windjack.

2018138891