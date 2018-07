Twee verdachten aangehouden na overval Osdorpplein

Amsterdam - In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 juli zijn er op de Woutertje Pietersestraat in Amsterdam-West twee mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht die woensdagavond onder bedreiging van een vuurwapen een horecagelegenheid aan het Osdorpplein te hebben overvallen. De twee vluchten na de overval op een motorscooter en lijken even aan de politie te ontkomen. De achtergelaten motorscooter wordt echter snel teruggevonden en na bij het voertuig gepost te hebben, kunnen de twee Amsterdammers van 38 en 45 jaar alsnog worden aangehouden. Een van de mannen blijkt een vuurwapen bij zich te hebben.