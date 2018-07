32-jarige man aangehouden voor steekincident Hobbemaplein

De verdachte die dinsdag na het steekincident in de winkel werd aangehouden is een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De rechter-commissaris heeft de verdachte in bewaring gesteld. Direct na het steekincident werd een uitgebreid onderzoek gestart. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de recherche is nog steeds op zoek naar getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken.



Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van het steekincident aan het Hobbemaplein en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.