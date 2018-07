Man aangehouden voor verboden wapenbezit

Rond 16.30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij aan de Ravenhorst. Daarbij zou iemand in zijn broeksband iets dragen wat leek op een vuurwapen. Politieagenten gingen ter plaatse en troffen de vechtende mannen aan. Zij namen het wapen in beslag en hielden de 27-jarige man aan. Het betrof een ongeladen vuurwapen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en de recherche onderzoekt de zaak.