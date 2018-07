Politie zoekt getuigen van poging woningoverval

Rond 20.20 uur probeerden twee mannen de woning binnen te dringen van het 44-jarige slachtoffer door te dreigen met een wapen. Wat volgde was een worsteling, waarna de verdachten zich uit de voeten maakten.



Signalement verdachten

Beide mannen waren in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts over hun hoofd. Eén van de verdachten had een groene jas aan.



Heeft u iets gezien?

Heeft u donderdagavond 19 juli iets verdachts gezien in de omgeving van de Melis Stokelaan wat met deze poging woningoverval te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.