Twee inbrekers aangehouden na poging inbraak in woning

Rond 11:20 uur kreeg de politie een melding dat er inbrekers in een tuin van een woning zouden zijn. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten geen mensen meer aan bij de woning. Wel zagen zij braaksporen aan de achterkant van de woning.

Een oplettende getuige zag dat de daders over de Churchilllaan in de richting van het station waren gelopen. Agenten zagen in deze omgeving al snel twee mannen die voldeden aan het signalement dat de getuige wist te geven. Deze twee mannen zijn in het bezit van inbrekerswerktuigen aangehouden en worden door de politie gehoord. Het gaat om een 27-jarige man en een 44-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De bewoners van de woning waren niet thuis, en zijn door de politie ingelicht. Zij gaven aan aangifte te zullen doen van de inbraak.