Dronken man aangehouden na huiselijk geweld

De politie is er veel aan gelegen om geweld in de privésfeer terug te dringen. Door in te grijpen kan een vaak jarenlange gewelddadige relatie worden beëindigd. Daders worden verantwoordelijk gesteld voor hun daden, het slachtoffer krijgt steun en kinderen leren dat geweld niet gewoon is. Het is belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld aangifte of melding doen en dat zij steun krijgen van hun directe omgeving. Meer informatie staat op de website van de politie.