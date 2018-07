Man slaat stapper in gezicht met glas

Een 31-jarige man was donderdagnacht 20 juni rond 03.45 uur aanwezig in een café aan de Heuvel. Hij sloeg een andere stapper in het gezicht met een glas. Dit 36-jarige slachtoffer raakte gewond en had medische zorg nodig. Hij verklaarde vanuit het niets door de verdachte te zijn geslagen en geschopt. Agenten zagen buiten het café rond 04.00 uur de verdachte buiten staan en hebben hem aangehouden. Ook hij was gewond. Hij is ingesloten voor verhoor en op het politiebureau aan zijn verwondingen verzorgd. De man had gedronken.