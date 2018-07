Schoten gelost op kapperszaak

Over de reden van het schietincident valt nu nog niets te zeggen. Het onderzoek loopt verder. De politie vraagt daarbij getuigen om zich te melden. Mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien, bijvoorbeeld verdachte personen of een auto in de omgeving, kunnen zich melden. Ook mensen die bewakingscamera’s hebben, vraagt de politie deze met hen te delen.

Was u getuige van het schietincident? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de Kesterenlaan, Muizenberglaan of Westerhagelaan of in de buurt daarvan, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.