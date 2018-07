Zes jongens aangehouden voor diefstal

De melder vertelde dat hij de jongeren een deur zag intrappen van een meubelzaak. Daarna kwam het zestal weer naar buiten met spullen uit de winkel in de hand. Ze gooiden deze spullen op straat. Met het signalement van de verdachten zag een agent de groep als snel lopen vlak bij het NS-plein. Deze jongens (20, 21, 22, 23, 23 en 24 jaar oud)zijn alle zes aangehouden voor diefstal in vereniging en vernieling. Ze zijn voor verhoor ingesloten in een politiecel.