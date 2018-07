Getuigen van gewapende beroving gezocht

Het slachtoffer verliet rond 7.20 uur zijn woning aan de Rodenbachlaan om een eindje verderop in de straat in een busje te stappen dat op hem stond te wachten. Bij het instappen werd hij plotseling bedreigd door twee onbekende mannen die aan kwamen lopen. Ze dreigden met een mes en op een vuurwapen lijkend voorwerp en wilden de tas van het slachtoffer hebben. Vervolgens zijn de daders met de tas van de man, met daarin zijn portemonnee, gevlucht. Ze stapten in de August Sniederslaan in een daar geparkeerde kleine zwarte auto en zijn waarschijnlijk via de Van Meursstraat of de Helmerslaan weggereden. Het gaat om twee blanke mannen met een onverzorgd uiterlijk, die beiden een spijkerbroek droegen. Eén van hen had een zwart petje op.



Getuigen

Heb je in de afgelopen tijd of op vrijdagochtend iets verdacht s gezien in de omgeving van de Rodenbachlaan in Eindhoven of heb je de zwarte auto zien rijden? Bel 0900-8844 of deel je informatie via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.