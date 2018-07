Man bedreigd en mishandeld

Drie mannen drongen vrijdagochtend het kantoor bij een woning binnen aan de Nachtegaallaan in De Mortel. De bewoner werd door de daders geslagen zij eisten geld. De daders zijn vervolgens zonder buit gevlucht in een donkerkleurige Ford. Het slachtoffer stapte ook in de auto en ging achter de daders aan. Op de Dr. de Quayweg in Elsendorp botste hij met zijn auto achter op de auto van de daders. Dat weerhield hen echter niet om toch nog te ontkomen. Het slachtoffer is vervolgens voor een medische controle overgebracht naar het ziekenhuis.



De donkerkleurige Ford met forse schade aan de achterkant en de daders hebben wij tot nu toe niet aangetroffen. Onze zoektocht naar hen gaat onverminderd door. Iets gezien of gehoord? Laat het ons weten. Bel 0900-8844 of deel informatie via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.