Wie was betrokken bij schietincident?

We kregen rond 23.30 uur diverse meldingen van schoten en gingen naar de Hildebrandstraat in Den Bosch. Het gebied werd afgezet voor sporenonderzoek door onze daarin gespecialiseerde forensisch rechercheurs. Zij troffen op de locatie hulzen aan. Daaruit blijkt dat er wel degelijk geschoten is. Voorafgaand aan de meldingen van de schoten zou er kennelijk een conflict op straat hebben gespeeld in de buurt van een café op de Hildebrandstraat. Of er daadwerkelijk een conflict daar plaatsvond en of dat conflict vervolgens verband zou kunnen houden met het schietincident nemen we mee in het onderzoek.



Iets gezien of gehoord?

We praten uiteraard ook met mensen in de buurt en bekijken of er mogelijk interessante camerabeelden zijn die wij kunnen gebruiken om helder te krijgen wat zich in deze straat afspeelde donderdagavond. Heb jij iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Laat het ons dan weten. Bel 0900-8844 of deel je informatie via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.