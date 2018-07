Getuigen gezocht van brandstichting

Onderzoek

Bevindingen ter plaatste deed de politie vermoeden dat er sprake was van brandstichting. De eerste resultaten van het technisch onderzoek bevestigen die vermoedens. De politie gaat nu definitief uit van brandstichting. De aanleiding wordt mogelijk in de relationele sfeer gezocht, verder onderzoek moet daar meer duidelijkheid over scheppen. In het kader daarvan is de politie op zoek naar mogelijke getuigen.

Getuigen gezocht

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden. Elk detail kan belangrijk zijn voor het lopende onderzoek, deel uw informatie daarom via 0900–88 44. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.