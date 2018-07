A2 Born - Acht aanhoudingen na vlucht uit laadruimte vrachtwagen

Een vrachtwagenchauffeur die vrijdagmorgen over de A2 reed hoorde geluid vanuit de laadruimte. Toen hij bij een tankstation langs de A2 stopte zag hij hoe iemand van binnenuit het zeil van zijn laadruimte opensneed en uit de vrachtwagen sprong en wegrende. Een getuige die ook op de parkeerplaats was zag dit en meldde het voorval bij de politie. Op dat moment sprongen er nog meer mensen uit de laadruimte en ze vluchtten een nabijgelegen maisveld in.

Een zoekactie werd opgestart en binnen een uur kon de politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee acht personen, mannen en vrouwen, in Gutticoven aanhouden. Het waren allemaal mensen met een Somalische/Eritrese achtergrond.