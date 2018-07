Getuigen gezocht aanranding jonge vrouw

Het 24-jarige slachtoffer stond rond middernacht bij de fietsenstalling op het Westplein om haar fiets op te halen. Toen de vrouw haar fiets uit het rek wilde halen, werd zij betast door een onbekende man. De vrouw zette het vervolgens op een gillen, waarop de man er lopend vandoor ging in de richting van het Station/NH Hotel. Het slachtoffer is behoorlijk geschrokken van het incident en heeft aangifte gedaan.



Signalement

De politie is op zoek naar de dader en zoekt getuigen die wellicht iets gezien hebben. De man was rond de 25 en 30 jaar oud, een stevig postuur en een vol gezicht. Hij heeft een donkere huidskleur, kort zwart haar en donkere ogen. Zijn lengte is rond de 1,70. Hij droeg tijdens het voorval een donker poloshirt. Het meest opvallend was dat hij een groot wit pakket bij zich droeg van circa 150x50 cm.



Mogelijke getuigen

De politie sluit niet uit dat er getuigen zijn die iets van de aanranding hebben meegekregen. De vrouw heeft tijdens het incident geschreeuwd en dat is mogelijk opgevallen. Iedereen met informatie wordt opgeroepen te bellen met de politie op 0900-8844. Anoniem bellen kan op 0800-7000. Tips kunnen ook worden doorgegeven op politie.nl/melden.